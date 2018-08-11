Сергей Шубенков: "Шапкозакидательского настроения перед стартами у меня никогда не было"

Российский барьерист Сергей Шубенков в интервью "СЭ" отметил, что не стоит искать второстепенных причин, по которым он стал вторым в финальном забеге. В пятницу на чемпионате Европы он уступил 0,002 секунды французу Паскалю Мартино-Лагарду в беге на 110 метров с препятствиями на чемпионате Европы. Победитель был определен с помощью фотофиниша, после чего представитель россиянина подал протест.

– Погода изменилась. Вчера была жара, сегодня прохладно.

– Да заканчивайте вы! Давайте спишем все на акклиматизацию, мягкую кровать или слишком жесткое мясо в столовой. Ерунда это все. В другом дело.

– В том, что сезон был экспериментальный? Где-то получилось лучше, где-то хуже.

– Вот это уже ближе. Тут и надо искать. А не в том, что если бы я с утра на правую сторону зачесался, то пробежал бы на 0,02 быстрее.

– Скажите честно, были ли какие-то шапкозакидательские настроения перед стартом? Все-таки по сезону ближайшие соперники бежали на целых 0,2 хуже вас.

– Такого никогда у меня не было. Еще в Монако, когда я пробежал 13,07, вторым стал Ортега, третьим – Лагард, а американцы – далеко позади, я говорил, что на чемпионате Европы будет очень жесткая конкуренция. Так и получилось. (Владимир ИВАНОВ)

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