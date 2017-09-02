Сергей Шубенков: "Роскошное завершение сезона!"

Российский прыгун в длину Сергей Шубенков, победивший в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе, отметил, что очень доволен результатом. Для россиянина эта победа была первой на этапах этой серии.

"Роскошное завершение сезона! 13.14 и первая в карьере победа в лиге. Спасибо за поддержку, друзья. И до встречи в следующем году", - написал Шубенков в Инстаграме.