Сергей Шубенков: "Роскошное завершение сезона!"

Российский прыгун в длину Сергей Шубенков, победивший в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе, отметил, что очень доволен результатом. Для россиянина эта победа была первой на этапах этой серии.
"Роскошное завершение сезона! 13.14 и первая в карьере победа в лиге. Спасибо за поддержку, друзья. И до встречи в следующем году", - написал Шубенков в Инстаграме.
nmiwanow
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03:31
anearliss
Интересно конечно, думала он выступает в беге с барьерами ?
03:25
anearliss
интересно конечно, но я думала он выступает в беге с барьерами ?
03:24