Уличная атлетика при поддержке Datsun
02:46 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Сергей Шубенков: "Роскошное завершение сезона!"

3

Российский прыгун в длину Сергей Шубенков, победивший в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе, отметил, что очень доволен результатом. Для россиянина эта победа была первой на этапах этой серии.

"Роскошное завершение сезона! 13.14 и первая в карьере победа в лиге. Спасибо за поддержку, друзья. И до встречи в следующем году", - написал Шубенков в Инстаграме.

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

nmiwanow

Курение убивает здоровье каждого второго жителя страны! Но наконец то, ученые нашли средство, которое без стресса для организма избавит от зависимости. Ребят, у меня получилось за неделю, теперь советую всем! не теряй шанс изменить жизнь http://vkk.me/nikoden

03:31

anearliss

Интересно конечно, думала он выступает в беге с барьерами ?

03:25

anearliss

интересно конечно, но я думала он выступает в беге с барьерами ?

03:24