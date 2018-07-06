Сергей Шубенков: "Рекорд Европы – это реалистичная цель"

Россиянин Сергей Шубенков​ после победы в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" отметил, что спортсмены тренируются ради побед. Также он добавил, что его целью является рекорд Европы.

– Это то, ради чего мы тренируемся, – цитирует пресс-служба ИААФ Шубенкова. – Я очень взволнован. В этом сезоне я выбегал из 13 секунд три раза, так что это мой лучший сезон в карьере. 2016 год был трудным, потому что у нас не было возможности соревноваться, но теперь борьба с лучшими помогает мне повышать свой уровень. Европейский рекорд – это реалистичная цель – посмотрим, когда я добьюсь ее. С нетерпением жду чемпионата Европы.