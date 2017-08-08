Сергей Шубенков: "Пять барьеров я топил. Такого еще было"

Россиянин Сергей Шубенков, завоевавший серебряную медаль чемпионата мира в Лондоне, отметил, что тактически финальный забег сложился необычно. по словам спортсмена, соревнования сложились тяжело, передает из Лондона спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

- Краем глаза уже увидел повтор. Пять барьеров я топил! Лидировал по полной программе! Не знаю, что случилось потом. Обычно же как – я сильно проигрываю со старта, а потом догоняю. Сегодня все вышло наоборот. Я хорошо оторвался сначала. Сделал два шага – и ни Ортеги, никого! Такого еще было. Но потом Омар Маклеод меня настиг. Не знаю, что и сказать. Да и результат не совсем мой – 13,14.

С другой стороны, соревнования тяжелые. Вчера после первых двух кругов я вообще ходил и офигевал. Было непросто. Да и память об Олимпийских играх-2012, с которых я вылетел в полуфинале, свежа. Но сегодня все закончилось на мажорной ноте. На позитиве. Разочарование от того, что не сумел защитить титул, присутствует, но зато у меня медаль с третьего чемпионата мира подряд. Это тоже неплохо.