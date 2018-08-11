Сергей Шубенков: "Протест? Буду первый – хорошо. Второй – так мне и надо"

Российский барьерист Сергей Шубенков в интервью "СЭ" признался, что его не волнуют результаты протеста. В пятницу на чемпионате Европы он уступил 0,002 секунды французу Паскалю Мартино-Лагарду в беге на 110 метров с препятствиями на чемпионате Европы. Победитель был определен с помощью фотофиниша, после чего представитель россиянина подал протест.

– Переживаете? Может, еще первым окажетесь.

– Да какая разница? 13,17 – это не тот результат, который нужно показывать в финале чемпионата Европы. Вообще не те секунды, к которым готовились. Имея три забега из 13 помирать и царапаться здесь – это как-то не очень.

– То есть результат протеста вас не волнует?

– Буду первый – хорошо. Второй – так мне и надо. На Континентальный кубок ИААФ попал, может там будет получше. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Шубенкова