Сергей Шубенков: "Никакой госсистемы допинга в России не обнаружено, но какое британское СМИ об этом напишет?"

Чемпион мира-2015 в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков негативно отозвался о статьях британских СМИ о допинге в российском спорте. По его мнению, в Британии нацелены на негатив в адрес российских атлетов.

– Из вашего поста в Фейсбуке можно сделать вывод, что вы следили за чемпионатом мира по биатлону?

– Краем глаза. Главное впечатление такое – нас душат, а мы все равно выплываем, выкарабкиваемся и выцарапываем какие-то медали. Хочется спросить: "А чего такой шум-то все поднимали"? Британские СМИ в этом смысле всем дают фору. Кстати, на вашем сайте недавно читал комментарий семиборки Келли Сазертон по поводу получения ею медали дисквалифицированной Татьяны Черновой ("Она продукт российского спорта. Это культура российского спорта, которую я ненавижу" – цитата из интервью Сазертон. – Прим. "СЭ"). Все уже 200 раз признали, что у нас поискали, покопали, что-то нашли, но никакой государственной системы никто так и не обнаружил. Но какая британская газета напишет об этом? Про то, что у нас все плохо – с радостью. А если оказывается, что далеко не все, то это уже никому не интересно. (Владимир ИВАНОВ)

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