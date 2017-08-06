Сергей Шубенков: "Надо было выходить в финал с первого места"

Россиянин Сергей Шубенков остался недоволен своим выступлением в полуфинале чемпионата мира в беге на 110 м с барьерами. Легкоатлет показал третий результат в своем забеге, но вышел в финал.

- Я не прав был, конечно, с первого места проходить надо было. Напрямую выходить, - цитирует "Р-Спорт" Шубенкова. - По поводу неудачной жеребьевки стояли как раз с Еленой Орловой и рассуждали, как формируются забеги. Она говорит: вот, берут этих, берут тех, ставят так, чтобы лидеры вместе не попадали, чтобы друг другу не мешали. И я попадаю в забег, где все сильнейшие вместе! Только американцу Мерритту хорошо.

Вообще понятия не имею, жребий это или нет, что я попал в такой сильный полуфинал. Но девятая дорожка - хорошо, наоборот, с краю лучше. Ортегу не видел, как он бежит, а Маклеода чувствовал, но пока не могу за ним угнаться. Пытался догонять - не получилось. Но все равно полегче пошел бег, чем в первом круге.