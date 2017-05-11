Сергей Шубенков: "Меня хотят сравнить с Плющенко, я с этим не совсем согласен"

Российский легкоатлет Сергей Шубенков выразил мнение, что в любом случае продолжил бы карьеру, если бы ему довелось принять участие в Олимпиаде-2016. Все российские легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной, пропустили Игры в Рио из-за исключения ВФЛА из ИААФ.

– Есть такой журналист и комментатор Алексей Васильев. Он сильно хочет сравнить меня с Евгением Плющенко, которого Алекей Ягудин обыграл на Олимпийских играх-2002, - сказал Шубенков. - Из-за этого Плющенко пришлось остаться в спорте. В итоге он продлил свою карьеру на 12 лет. Так вот, Алексей считает, что если бы я, не дай бог, выиграл Олимпиаду в Рио, то такого спортсмена, как Шубенков, уже и не было бы. А так – мне нужно работать дальше.

– Вам нравится такое сравнение?

– Я не совсем с ним согласен. Мне кажется, что даже если бы я что-то занял на Играх, то с радостью продолжил бы бегать дальше и получал бы от этого удовольствие. Но сейчас об этом можно говорить только в сослагательном наклонении. Я же не знаю, каково это выиграть Олимпиаду. Кстати, считаю, надо попробовать. (Владимир ИВАНОВ)

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