Сергей Шубенков: "Макларен уже не скажет ничего нового"

Российский спринтер Сергей Шубенков, не допущенный на Олимпиаду в Рио из-за санкций Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), не верит, что один из главных инициаторов допингового скандала Ричард Макларен сообщит во второй части своего доклада что-то новое. 25-летний спортсмен, которому прочили золото Игр 2016 года, уверен: новых сенсаций от Макларена ждать уже не стоит.

– Ключевую идею он уже изложил, а дальше будет расследование конкретно по спортсменам, – подчеркнул в интервью "Известиям" Шубенков. – У него длинный список атлетов, и, наверное, во второй части доклада Макларен будет говорить, кто и что сделал. Не знаю, что еще он должен изложить 9 декабря, чтобы это стало сенсацией. Я скептически отношусь к этому и думаю, что ничего нового он не расскажет.