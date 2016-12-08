03:42 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Сергей Шубенков: "Макларен уже не скажет ничего нового"

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Российский спринтер Сергей Шубенков, не допущенный на Олимпиаду в Рио из-за санкций Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), не верит, что один из главных инициаторов допингового скандала Ричард Макларен сообщит во второй части своего доклада что-то новое. 25-летний спортсмен, которому прочили золото Игр 2016 года, уверен: новых сенсаций от Макларена ждать уже не стоит.

– Ключевую идею он уже изложил, а дальше будет расследование конкретно по спортсменам, – подчеркнул в интервью "Известиям" Шубенков. – У него длинный список атлетов, и, наверное, во второй части доклада Макларен будет говорить, кто и что сделал. Не знаю, что еще он должен изложить 9 декабря, чтобы это стало сенсацией. Я скептически отношусь к этому и думаю, что ничего нового он не расскажет.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/650072

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