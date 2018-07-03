Сергей Шубенков: "Когда много работаешь – результат приходит"

Чемпион мира Сергей Шубенков​ сразу на 0,06 перебил свой же рекорд страны в беге на 110 метров с барьерами. В интервью "СЭ" он признался, что успех стал результатом работы.

- Когда готов – оно как-то само получается, - отметил Шубенков.

– Но 12,92 – это не просто готов. Результат сумасшедший.

– Хороший, не спорю. Ну мы же ради чего столько работали? Как раз для этого. Если много работаешь, и есть результат, хочется думать, что одно все-таки вытекает из другого.

– Даже когда работаешь – не всегда вытекает.

– Бывает и такое. Но сейчас вытекло, так что все хорошо. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Шубенкова