Сергей Шубенков: "Еще в августе объявили о компенсациях за пропуск Олимпиады"

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что знал о денежных выплатах российским легкоатлетам за пропуск Олимпийских игр-2016 еще в августе. Компенсацию получат 42 легкоатлета, а общая сумма выплат составит около 40 миллионов рублей.

– По поводу компенсаций знаю только, что я ее получу, и размер составит 4 миллиона рублей, – цитирует "Р-Спорт" Шубенкова. – Больше ничего сказать не могу. Нам же еще в августе объявили об этих компенсациях, а чуть позже назвали суммы.

Напомним, что в ноябре 2015 года ВАДА обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате ИААФ временно отстранила ВФЛА. В итоге российские легкоатлеты не были допущены до международных соревнований, в том числе и до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, кроме Дарьи Клишиной, которая получила индивидуальное разрешение.