10:16 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Сергей Шубенков: "Допустят - не допустят, пока никаких перспектив у нас нет"

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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков отметил, что решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) не способствуют выступлению россиян на турнирах. Вчера ИААФ на заседании в Монако оставил в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов. Полного восстановления, по словам главы рабочей группы Руне Андерсена, российская легкая атлетика дождется не раньше ноября 2017 года. 

 
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- Не думаю, что Руне не в курсе, что все атлеты пытались подать заявки на участие в турнирах и всем было благополучно отказано, кроме Дарьи Клишиной, - цитирует ТАСС Шубенкова. - И он называет это тем, что возможность участия у нас есть? Но опять же я считаю, что ситуация коренным образом никак не изменилась. ИААФ говорит одно, а как будет действовать и принимать решение - совершенно другое, и мы посмотрим, что они сделают в ближайшие месяцы.

Кто будет оплачивать спортсменам выступление, если нас в итоге допустят? Пока даже не могу сказать ничего об этом. Допустят - не допустят, пока никаких перспектив у нас нет. Вот у Руне Андерсена все хорошо, все могут выступать под нейтральным флагом, вот только почему-то мы не выступаем.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4001455

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sreda51

Выступление под нейтральным флагом в данной ситуации, ну это как если бы кто то покалечил твоих родителей, а ты пошел бы попробовать заработать у этого козла денежек. Полная аморальность и беспринципность. Понимаю, что долго ждал, тренировался, и что? Правда во время ВОВ были отморозки, что шли в услужение к фашистам. Это что? Пример для подражания?

10:56

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