Сергей Широбоков - серебряный призер чемпионата мира в Лондоне

18-летний россиянин Сергей Широбоков завоевал серебро чемпионата мира в Лондоне в ходьбе на 20 км. Первое место занял колумбиец Эйдер Аревало. Тройку призеров замкнул бразилец Кайо Бонфим.
Это уже пятая медаль российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом на этом чемпионате мира. Ранее серебро взяли Сергей Шубенков (110 м с/б), Валерий Пронкин (метание молота) и Дарья Клишина (прыжки в длину). Золото завоевала Мария Ласицкене (прыжки в высоту).
В общекомандном медальном зачете сборная России занимает девятое место.
Лондон (Великобритания)
Чемпионат мира
Мужчины
Ходьба, 20 км
1. Аревало (Колумбия) – 1:18.53
2. ШИРОБОКОВ – 1:18.55
3. Бонфим (Бразилия) – 1:19.04
ALEXEY959595
Могло быть и золото.....всего какая-то секунда....в ходьбе на 20 км это отставание-мизер!
18:20
Бней Иегуда
Кирдяпкин и Каниськина тоже думали, шо маладец, но до поры до времени.))
18:03
ivkoneff2008
Молодчик.
17:51
Ivenhoe
Молодец, Серёга! Так держать!..
17:50
лёгкий атлет из страны АНЫ
УРА!!!!!!!!!!!!!!!! исчо один АНА--сист будет сегодня на пьедестале гордиться ИААФ-ским знаменем!!!!!!
17:45