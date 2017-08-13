Сергей Широбоков - серебряный призер чемпионата мира в Лондоне

18-летний россиянин Сергей Широбоков завоевал серебро чемпионата мира в Лондоне в ходьбе на 20 км. Первое место занял колумбиец Эйдер Аревало. Тройку призеров замкнул бразилец Кайо Бонфим.

Это уже пятая медаль российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом на этом чемпионате мира. Ранее серебро взяли Сергей Шубенков (110 м с/б), Валерий Пронкин (метание молота) и Дарья Клишина (прыжки в длину). Золото завоевала Мария Ласицкене (прыжки в высоту).

В общекомандном медальном зачете сборная России занимает девятое место.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Мужчины

Ходьба, 20 км

1. Аревало (Колумбия) – 1:18.53

2. ШИРОБОКОВ – 1:18.55

3. Бонфим (Бразилия) – 1:19.04