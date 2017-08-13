Сергей Широбоков: "Серебро чемпионата мира – это неплохо. Мне же только 18"

Серебряный медалист чемпионата мира в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков подчеркнул, что полностью выложился на дистанции. Россиянин, выступавший под нейтральным флагом, отметил, что главным для него было держаться в лидирующей группе, передает из Лондона спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Как вы после такого?

– Живой. Говорить могу. Но выложился полностью. До первого места не хватило совсем немного, однако для меня и серебро чемпионата мира – это неплохо. Мне же только 18 лет. Я еще молодой. Хотя боролся до конца, честно!

– Когда стало понятно, что будете бороться сегодня за медаль?

– До последних метров было ничего не ясно. Многие дергались, то один выходил вперед, то другой. Я просто шел на максимуме.

– У вас вообще нет опыта стартов на таком уровне. Какой была тактика сегодня?

– Сцепить зубы – и держаться в лидирующей группе. Вперед не выходить. А на 19 - 20-м км – включаться на полную. Так и получилось. Я доволен.