Сергей Широбоков: "До 14 лет не знал, что существует спортивная ходьба"

Российский легкоатлет Сергей Широбоков в интервью "СЭ" отметил, что узнал о существовании спортивной ходьбы в 14 лет. В воскресенье 18-летний спортсмен завоевал серебро чемпионата мира.

– Начинали путь в легкой атлетике с бега?

– Бегом вообще не занимался! А ходьба… Я практически самоучка.

– Как же так?

– Как-то проводились соревнования по легкой атлетике, и учитель физкультуры сказал: "Сергей, а пройдись-ка". Так и попробовал. Мне тогда было лет 14. Что такое спортивная ходьба и что она существует, до того дня даже не знал!

– Как дальше развивалась ваша карьера?

– Поступил в техникум в Ижевске. Тренер Екатерина Витальевна Ежова заметила меня. Кстати, уже созвонились с ней. Она сейчас в восторге! Так вот, она взяла к себе, начала тренировать. И так получилось, что я сразу же выиграл первенство России.

– А в 16 лет уже и юношеский чемпионат мира…

– Получается так. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Сергея Широбокова