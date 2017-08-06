07:52 6 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Сергей Мочалов: "Меньков ошибался, потому что хотел только золотую медаль"

Сергей Мочалов, личный тренер российского легкоатлета Александра Менькова, отметил, что его подопечный рисковал во время выполнения финальных попыток на чемпионате мира. Россиянин после первой удачно попытки совершил пять заступов и в итоге занял четвертое место. До медали ему не хватило пяти сантиметров.

- Я нахожусь не в Лондоне и наблюдал за соревнованиями по телевизору, - приводит ТАСС слова Мочалова. - Несмотря на четвертое место, Саша все равно показал себя с лучшей стороны. Думаю, ему не хватило пары международных стартов до начала чемпионата мира, чтобы быть в оптимальной форме. Если говорить про сами прыжки, то у меня сложилось впечатление, что Саша хотел здесь именно победить, ему неинтересна была любая другая медаль кроме золотой, именно поэтому он постоянно рисковал, хотя, может быть, лучше было придерживаться и другой тактики, нашей легкой атлетике сейчас важна любая награда.

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http://tass.ru/sport/4464900

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