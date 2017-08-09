Сергей Литвинов: "Не выдержал психологически этот сезон"

Российский метатель молота Сергей Литвинов рассказал о причинах, которые не позволили ему пройти квалификацию чемпионата мира. Литвинов занял 11-е место в своем квалификационном потоке с результатом 73,48 м.

– Классная организация, хороший сектор, да и технически я метал неплохо, – сказал Литвинов. – Все броски получились почти в одну точку. Но нынешний сезон был очень тяжелым, я не выдержал чисто психологически. Уже в конце июля, когда получил допуск, меня уже не хватало эмоционально. Это моя ошибка, надо было не допускать такого.

На следующий год обещаю взять свою голову под контроль. Конечно, я надеялся, что сегодня будет тот самый день, когда я почувствую себя хорошо. Не могу сказать, что чересчур волновался, был хороший тонус, но молот не летел, и все. Дело не в погоде, нас к таким условиям готовило все московское лето. Дождь не проблема, я люблю метать в дождь. (Наталья МАРЬЯНЧИК)