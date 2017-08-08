Сергей Клевцов: "Серебро Шубенкова - хороший результат, но мне все равно обидно"

Сергей Клевцов, личный тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова, отметил, что два года отстранения от соревнований не могли не сказаться на результате спортсмена. Россиянин сегодня завоевал серебро чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами. В 2015 году в Пекине он одержал победу.

- Таким взволнованным, как сегодня, я Сергея не видел никогда, - приводит ТАСС слова Клевцова. - Все-таки два года, в течение которых он был отстранен от международных соревнований, не могли не отразиться на результате. С учетом всего этого, в принципе, серебро является хорошим результатом, но мне все равно обидно. У Сергея есть полный комплект медалей чемпионатов мира, теперь мы будем работать дальше с прицелом на следующий чемпионат мира и Олимпийские игры.