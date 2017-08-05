Серебро ЧМ-2007, которого лишили россиянку Соболеву, вручено украинке Лищинской

Серебро чемпионата мира 2007 года, завоеванное бегуньей Еленой Соболевой, было передано украинке Ирине Лищинской, сообщает "Р-Спорт". Это произошло в связи с тем, что в 2009 году российская легкоатлетка была дисквалифицирована за использование допинг. Церемония вручения медали украинской спортсменке состоялась перед началом вечерней программы во второй соревновательный день чемпионата мира в Лондоне.

Лищинская лично получила награду в беге на 1500 метров – медаль ей передал знаменитый соотечественник, олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка.

Кроме того, бронзу чемпионата мира 2007 года в толкании ядра получил голландец Рутгер Смит. Медаль досталась ему после дисквалификации белоруса Андрея Михневича. Отстранение Эльван Абейлегессе из Турции привело к тому, что американка Кара Гачер и британка Джо Пэйви получили серебро и бронзу ЧМ-2007 в беге на 10000 метров.