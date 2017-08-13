Семеня стала чемпионкой мира в беге на 800 метров, у Перкович второе золото в метании диска

Кастер Семеня из ЮАР стала чемпионкой мира в беге на 800 метров. Второе место заняла Франсина Нионсаба из Бурунди, третье – американка Эджи Уилсон.

В метании диска двукратной чемпионкой мира стала хорватка Сандра Перкович. Серебро завоевала австралийка Дани Стивенс, бронзу – француженка Мелина Робер-Мишон.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Женщины

800 м

1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.55,16

2. Франсина Нионсаба (Бурунди) – 1.55,92

3. Эджи Уилсон (США) – 1.56,65

Метание диска

1. Сандра Перкович (Хорватия) – 70,31

2. Дани Стивенс (Австралия) – 69,64

3. Мелина Робер-Мишон (Франция) – 66,21