Семеня стала чемпионкой мира в беге на 800 метров, у Перкович второе золото в метании диска

Кастер Семеня из ЮАР стала чемпионкой мира в беге на 800 метров. Второе место заняла Франсина Нионсаба из Бурунди, третье – американка Эджи Уилсон.
В метании диска двукратной чемпионкой мира стала хорватка Сандра Перкович. Серебро завоевала австралийка Дани Стивенс, бронзу – француженка Мелина Робер-Мишон.
Лондон (Великобритания)
Чемпионат мира
Женщины
800 м
1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.55,16
2. Франсина Нионсаба (Бурунди) – 1.55,92
3. Эджи Уилсон (США) – 1.56,65
Метание диска
1. Сандра Перкович (Хорватия) – 70,31
2. Дани Стивенс (Австралия) – 69,64
3. Мелина Робер-Мишон (Франция) – 66,21
эстонский армеец
Два первых - точно, только без члена.)
22:51
Bache Gabrielsen
Ужас. В женском забеге - три мужика. Мутанты размножаются.
22:44