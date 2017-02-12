11:00 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Семеня не рада золоту, полученному после дисквалификации Савиновой

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Жан Верстер, тренер олимпийской чемпионки Кастер Семени, подчеркнул, что спортсменка спокойно относится к двум золотым медалям, полученным после дисквалификации россиянки Марии Савиновой. Ранее CAS на основании данных биологического паспорта отстранил Савинову на 4 года, а также аннулировал ее результаты с 2010 по 2013 год, включая золото Олимпиады в Лондоне и чемпионата мира-2011 в беге на 800 м. В обоих случаях золотые медали переходят Семене.

-  Я беседовал с ней, и мы согласились: это не то же самое, что просто победить, - цитирует Reuters Верстера. - Мы не стояли на подиуме, не звучал наш гимн, так что это все прошло мимо нас. Это не то же ощущение, которое было на Олимпиаде в Рио. Приятно, что они поймали нарушителей через пять лет, но мы этому совсем не рады.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Влад2017

Один мужик. Вторая допенгерка с генетическим отклонениями. куда мир катиться.

12:39

Влад2017

А как мужик вообще выступал на женском соревнование

12:36

Влад2017

Жулики принимали допинг опозорили страну, а сейчас в думе сидят грабят стариков и детей и разваливают медицину и образование и наказание никакого нет.

12:25

zvovs

sportbeer---"А семене мужику не зазорно среди женщин выступать?"---11:10-------------------------------------- Не зазорно что наша спортсменка мужика обогнала?))))

12:14

Айртон

Справедливость восторжествовала - это главное!) Жулики должны знать, что неотвратимость наказания неизбежна.)

11:39

tigana.1982

Она недавно женилСЯ. Подарок к свадьбе.

11:35

sportbeer

А семене мужику не зазорно среди женщин выступать?

11:10

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