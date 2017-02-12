Семеня не рада золоту, полученному после дисквалификации Савиновой

Жан Верстер, тренер олимпийской чемпионки Кастер Семени, подчеркнул, что спортсменка спокойно относится к двум золотым медалям, полученным после дисквалификации россиянки Марии Савиновой. Ранее CAS на основании данных биологического паспорта отстранил Савинову на 4 года, а также аннулировал ее результаты с 2010 по 2013 год, включая золото Олимпиады в Лондоне и чемпионата мира-2011 в беге на 800 м. В обоих случаях золотые медали переходят Семене.

- Я беседовал с ней, и мы согласились: это не то же самое, что просто победить, - цитирует Reuters Верстера. - Мы не стояли на подиуме, не звучал наш гимн, так что это все прошло мимо нас. Это не то же ощущение, которое было на Олимпиаде в Рио. Приятно, что они поймали нарушителей через пять лет, но мы этому совсем не рады.