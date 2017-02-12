Семеня не рада золоту, полученному после дисквалификации Савиновой

Жан Верстер, тренер олимпийской чемпионки Кастер Семени, подчеркнул, что спортсменка спокойно относится к двум золотым медалям, полученным после дисквалификации россиянки Марии Савиновой. Ранее CAS на основании данных биологического паспорта отстранил Савинову на 4 года, а также аннулировал ее результаты с 2010 по 2013 год, включая золото Олимпиады в Лондоне и чемпионата мира-2011 в беге на 800 м. В обоих случаях золотые медали переходят Семене.
- Я беседовал с ней, и мы согласились: это не то же самое, что просто победить, - цитирует Reuters Верстера. - Мы не стояли на подиуме, не звучал наш гимн, так что это все прошло мимо нас. Это не то же ощущение, которое было на Олимпиаде в Рио. Приятно, что они поймали нарушителей через пять лет, но мы этому совсем не рады.
Влад2017
Один мужик. Вторая допенгерка с генетическим отклонениями. куда мир катиться.
12:39
Влад2017
А как мужик вообще выступал на женском соревнование
12:36
Влад2017
Жулики принимали допинг опозорили страну, а сейчас в думе сидят грабят стариков и детей и разваливают медицину и образование и наказание никакого нет.
12:25
zvovs
sportbeer---"А семене мужику не зазорно среди женщин выступать?"---11:10-------------------------------------- Не зазорно что наша спортсменка мужика обогнала?))))
12:14
Айртон
Справедливость восторжествовала - это главное!) Жулики должны знать, что неотвратимость наказания неизбежна.)
11:39
tigana.1982
Она недавно женилСЯ. Подарок к свадьбе.
11:35
sportbeer
А семене мужику не зазорно среди женщин выступать?
11:10