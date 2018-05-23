Семь легкоатлетов из России подали заявки на участие в международных турнирах

Прыгун с шестом Дмитрий Качанов, ходок Ольга Дубровина, спринтеры Даниил Захаров, Федор Иванов, Нина Морозова, Ольга Топольскова и Валерия Чехович подали заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

- Сегодня в IAAF были отправлены заявки от Ольги Дубровиной, Данила Захарова, Федора Иванова, Дмитрия Качанова, Ольги Топольсковой и Валерии Чехович, - сообщила ТАСС представительница пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). - Также была отправлена повторная заявка от Нины Морозовой.

Напомним, в декабре 2016 году IAAF в декабре 2016 года разрешила легкоатлетам из России принимать участие в международных стартах, если они соответствуют критериям организации в отношении антидопинговых правил.