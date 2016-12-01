21:57 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Себастьян Коэ: "Я рад, что ВФЛА прогрессирует"

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Глава ИААФ Себастьян Коэ подчеркнул, что рад прогрессу ВФЛА в процессе восстановления членства в организации. В четверг в Монако состоялось заседание ИААФ, на котором выступил глава комиссии по реабилитации российской федерации Руне Андерсен. ВФЛА была отстранена перед Олимпиадой-2016 после доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, который обвинил Россию в махинациях с допинг-пробами.

- Я рад, что ВФЛА прогрессирует, - приводит "Р-Спорт" слова Коэ. - Они внесли изменения в федерацию, тренерский состав, у них изменился взгляд на весь процесс, и этого бы не случилось, если бы не было нашего жесткого решения по отстранению ВФЛА.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dv2205

не верить этому двуличному гаду - надо избрать независимого от англосаксов человека а иначе нам олимпиады не видать

22:32

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