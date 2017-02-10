Себастьян Коэ: "Вряд ли членство ВФЛА в ИААФ будет восстановлено в 2017 году"

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коэ сомневается в том, что в 2017 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет восстановлено. Членство ВФЛА было приостановлено в 2015 году. В феврале 2017-го организация оставила дисквалификацию в силе.
- Вероятнее всего, членство ВФЛА не будет восстановлено в этом году, - приводит Sky sports слова Коэ. - Сомневаюсь, что решение совета ИААФ стало сюрпризом для руководителей ВФЛА. Для отмены дисквалификации должен произойти культурный сдвиг, но мы идем по правильному пути.
Мне очень нравится взаимодействовать с президентом ВФЛА Дмитрием Шляхтиным. За последнее время мы добились успеха в некоторых аспектах, но есть области, в которых хотелось бы видеть больше прогресса.
Мы можем увидеть некоторых россиян на чемпионате мира в Лондоне в качестве нейтральных спортсменов. При этом нет никаких гарантий, что они смогут выступить на турнире.
Enich
как можно восстанавливать если там вся система работает через допинг? только полное отстранение от всех соревнований.кто чистый пусть выступает под нейтральным флагом. все должны видеть чего добился Мутко.
15:10
miker65
Молодец, англичанин! Настаивай на полном выполнении всех пунктов и обязательном отстранении Мутко и К' от легкой атлетики и от спорта!
14:26