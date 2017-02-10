Себастьян Коэ: "Вряд ли членство ВФЛА в ИААФ будет восстановлено в 2017 году"

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коэ сомневается в том, что в 2017 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет восстановлено. Членство ВФЛА было приостановлено в 2015 году. В феврале 2017-го организация оставила дисквалификацию в силе.

- Вероятнее всего, членство ВФЛА не будет восстановлено в этом году, - приводит Sky sports слова Коэ. - Сомневаюсь, что решение совета ИААФ стало сюрпризом для руководителей ВФЛА. Для отмены дисквалификации должен произойти культурный сдвиг, но мы идем по правильному пути.

Мне очень нравится взаимодействовать с президентом ВФЛА Дмитрием Шляхтиным. За последнее время мы добились успеха в некоторых аспектах, но есть области, в которых хотелось бы видеть больше прогресса.

Мы можем увидеть некоторых россиян на чемпионате мира в Лондоне в качестве нейтральных спортсменов. При этом нет никаких гарантий, что они смогут выступить на турнире.