Себастьян Коэ: "ВФЛА достигла прогресса при выполнении критериев ИААФ"

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ отметил, что всероссийская федерация легкой атлетики достигла прогресса при выполнении критериев по восстановлению членства в ИААФ. Перед стартом чемпионата мира в Лондоне, конгресс поддержал решение совета организации продлить отстранение ВФЛА.

- Первое, что я сделал после приостановления членства ВФЛА, - это создал независимую группу, во главе которой встал норвежский антидопинговый эксперт Руне Андерсен, - цитирует France Press Коэ. - Было определено пять критериев. Я не знаю, когда ВФЛА будет восстановлена, но могу точно сказать, что есть вещи, которые дают мне уверенность в последние несколько месяцев. На встрече с Дмитрием Шляхтиным мы затронули проблемы, с которыми столкнулась Россия. Можно сделать вывод, что прогресс есть.