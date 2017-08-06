Себастьян Коэ: "Победа Гэтлина - это не идеальный сценарий для меня"

Глава ИААФ Себастьян Коэ отметил, что не в восторге от победы американца Джастина Гэтлина на чемпионате мира в беге на 100 метров. 35-летний спринтер ранее был дисквалифицирован за применение допинга.

– Я не в восторге от того, что тот, кто отбыл две дисквалификации, завоевал одну из самых престижных наград, – цитирует ВВС Коэ. – Но он имеет на это право. Это не идеальный сценарий. Наверняка для Болта это был горький момент. Гэтлин имеет право участвовать в соревнованиях. Нужно отдать ему должное, хотя это был не лучший день для меня.