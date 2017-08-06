Себастьян Коэ: "Победа Гэтлина - это не идеальный сценарий для меня"

Глава ИААФ Себастьян Коэ отметил, что не в восторге от победы американца Джастина Гэтлина на чемпионате мира в беге на 100 метров. 35-летний спринтер ранее был дисквалифицирован за применение допинга.
– Я не в восторге от того, что тот, кто отбыл две дисквалификации, завоевал одну из самых престижных наград, – цитирует ВВС Коэ. – Но он имеет на это право. Это не идеальный сценарий. Наверняка для Болта это был горький момент. Гэтлин имеет право участвовать в соревнованиях. Нужно отдать ему должное, хотя это был не лучший день для меня.
Vlаdimir
Не допустил бы - не было бы этого "не идеального сценария" .... Вот если бы этот спринтер был не из США .... тогда, конечно, бы показал всю свою "смелость" и "принципиальность" ... и доклад кого-нибудь состряпал ...
16:59 6 августа
эстонский армеец
США "нагибает" Великобританию очень спокойно, те ещё и улыбаются в ответ.
16:45 6 августа
marksan
А ты просто не проверялся в те времена на допинг! Ты никогда не был великим средневиком! Для меня "ВЕЛИКИЙ" средневик - это Питер Снелл! А ты, как теперь я думаю, тоже жрал таблетки!
16:30 6 августа
Olimp444
Ну да он за 2 допинга имеет право, а вот чистый спортсмен не имеет если он из России. О чем вообще можно с этими прихвостями разговаривать
16:20 6 августа