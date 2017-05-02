Себастьян Коэ: "Пересмотр рекордов - это шаг в правильном направлении"

Президент ИААФ Себастьян Коэ отметил, что его организация намерена одобрить идею Европейской ассоциации легкой атлетики (ЕАА), которая предложила обнулить "старые" рекорды. Это предложение будет рассмотрено советом ИААФ в августе.

– Это свидетельствует о том, что мы признаем более надежную работу антидопинговых систем в последние 10 – 15 лет, – цитирует AFP Коэ. – Конечно, будут спортсмены, которые останутся недовольны этим решением, но это шаг в верном направлении. Если все будет сделано при хорошей организации, у нас будут хорошие шансы восстановить доверие в этой области.