Себастьян Коэ: "Одной из моих целей было проведение чемпионата мира в Африке"

Президент ИААФ Себастьян Коэ хочет провести чемпионат мира в одной из африканских стран. По его словам, есть несколько вариантов.

– Я не могу сказать, что это должна быть Кения, Нигерия или Марокко, – цитирует AFP Коэ. – Но есть несколько вариантов, которых не было еще несколько лет назад. Эти турниры вдохновляют молодежь, приносят внимание спонсоров и СМИ. Когда я шел во главу ИААФ, одной из моих целей было проведение чемпионата мира в Африке. Потенциал большой. За два года я побывал на чемпионатах мира по кроссу и среди юниоров в Уганде и Найроби соответственно. Уганда собрала 560 спортсменов, 60 федераций, 25 тысяч зрителей. А в Найроби было 250 тысяч зрителей. Та же ЮАР дарит чемпионов во всех видах, а в Марокко проходит этап "Бриллиантовой лиги".