20:47 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Себастьян Коэ: "Нужно создать систему независимого допинг-контроля российских атлетов"

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Президент ИААФ Себастьян Коэ подчеркнул, что федерация продолжит работать над системой независимого допинг-тестирования российских спортсменов. Сегодня были опубликованы критерии допуска россиян к международным турниром. Российские атлеты отстранены от международных соревнований в связи с дисквалификацией ВФЛА на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

- Российских атлетов подвела система, которая должна была их защищать, - цитирует официальный сайт ИААФ Коэ. - Мы должны найти способы создать систему независимого допинг-тестирования российских спортсменов, вызывающую доверие, чтобы у них была возможность выступать, пока мы работаем над восстановлением РУСАДА. Мы в январе добавим еще 12 атлетов в международный пул тестирования.

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