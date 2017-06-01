Себастьян Коэ: "Надеюсь, мы увидим более серьезный прогресс в работе ВФЛА"

Президент ИААФ Себастьян Коэ надеется увидеть прогресс в деле восстановления членства ВФЛА в его организации. После отчета целевой группы в апреле он выражал разочарование проводимой работой.

– Отчет целевой группы, который я тогда комментировал, подразумевал, что члены комиссии хотели увидеть больший прогресс. По какой-то причине группа не увидела нужного импульса, – цитирует Inside the Games Коэ. – Я не собираюсь ни о чем судить. Целевая группа скоро будет снова в России. Через несколько недель мы получим отчет. Надеюсь, увидим более серьезный прогресс. Мы должны убедиться, что борьба проходит сугубо в спортивном поле. Прогресс есть, работа продолжается. Но мы не ограничены никак во времени. Ждем, когда целевая группа заявит, что все критерии соблюдены.