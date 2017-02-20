Россиянку Марию Савинову-Фарносову могут лишить звания лучшей легкоатлетки Европы 2011 года. В 2011 году она стала чемпионкой мира в беге на 800 м.

10 февраля CAS объявил о дисквалификации легкоатлетки на основании данных биологического паспорта и дополнительных доказательств. Все результаты спортсменки с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года аннулированы. В МОК заявили, что пока не могут лишить россиянку золота Олимпиады-2012, поскольку у нее есть 45 дней на обжалование решения суда в Лозанне.

– Европейская легкоатлетическая ассоциация понимает, что дисквалификация Савиновой-Фарносовой распространяется на те старты, благодаря которым она получила звание лучшей легкоатлетки 2011 года, – приводит Inside the Games слова президента Европейской легкоатлетической ассоциации норвежца Свене-Арне Хансена. – Ее тренер Владимир Казарин также может быть лишен титула лучшего тренера 2011 года.

Скорее всего, совет ЕАA обсудит данный вопрос в период с 28 по 30 апреля.