17:31 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Савинова имеет право в течение 45 дней оспорить решение CAS

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Российская легкоатлетка Мария Савинова имеет право в течение 45 дней оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о ее четырехлетней дисквалификации, сообщили ТАСС в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Сегодня CAS вынес вердикт по делу россиянки Марии Савиновой. Принято решение дисквалифицировать легкоатлетку на четыре года и лишить ее ряда наград – в том числе золотой медали, завоеванной ею на Олимпиаде-2012 в Лондоне на дистанции 800 м.

"Савинова имеет 45 дней на то, чтобы оспорить данное судебное решение".

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