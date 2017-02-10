Савинова имеет право в течение 45 дней оспорить решение CAS

Российская легкоатлетка Мария Савинова имеет право в течение 45 дней оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о ее четырехлетней дисквалификации, сообщили ТАСС в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Сегодня CAS вынес вердикт по делу россиянки Марии Савиновой. Принято решение дисквалифицировать легкоатлетку на четыре года и лишить ее ряда наград – в том числе золотой медали, завоеванной ею на Олимпиаде-2012 в Лондоне на дистанции 800 м.

"Савинова имеет 45 дней на то, чтобы оспорить данное судебное решение".