Самое трогательное видео дня: французский легкоатлет "плачет" по Болту

Француз Пьер-Амбруаз Боссе выразил признательность восьмикратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту. Ямайский легкоатлет выступает на чемпионате мира в Лондоне, который станет последним стартом в его карьере. Накануне он завоевал бронзу в беге на 100 метров.

Боссе перед полуфинальным забегом на 800 м изобразил пантомиму: сперва показал фирменный жест Болта, затем сделал вид, что плачет, после чего дважды поклонился в честь выдающегося атлета.