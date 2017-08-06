Самое трогательное видео дня: французский легкоатлет "плачет" по Болту

Француз Пьер-Амбруаз Боссе выразил признательность восьмикратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту. Ямайский легкоатлет выступает на чемпионате мира в Лондоне, который станет последним стартом в его карьере. Накануне он завоевал бронзу в беге на 100 метров.
Боссе перед полуфинальным забегом на 800 м изобразил пантомиму: сперва показал фирменный жест Болта, затем сделал вид, что плачет, после чего дважды поклонился в честь выдающегося атлета.
Change rien @pa_bosse ! 🙌🏼😭🙏🏼#PAB #London2017 #Bolt pic.twitter.com/gM4D53rHgJ– be INUTILE (@be_INUTILE) 6 августа 2017 г.