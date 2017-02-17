Ряд российских легкоатлетов готов вернуть олимпийские медали

Глава антидопингового комитета Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин подчеркнул, что некоторые российские легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил, согласились вернуть олимпийские медали.

Ранее сообщалось, что после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов спортсмены обязаны вернуть 23 медали. На данный момент награду вернул только бегун Антон Кокорин.

– Сейчас проводится большая работа со спортсменами, которые должны сдать олимпийские медали, – приводит ТАСС слова Паркина. – В принципе, мы на сайте федерации разместили обращение к атлетам, и нам уже звонят спортсмены. Все не так плохо, как иной раз пишется в прессе и соцсетях. Уже есть несколько российских легкоатлетов, которые готовы вернуть олимпийские медали, их фамилии будут озвучены позднее. Очевидно, что культура (отношения к применению допинга. – Прим. "СЭ") в России меняется.

Легкоатлеты, не вернувшие медали, не войдут в сборную России