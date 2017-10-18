Чемпионка Олимпиады-2016 в прыжках в высоту Руй Бейтиа объявила о завершении карьеры. По ее словам она осуществила все свои мечты.

- Я осуществила все свои мечты, сделала их реальностью, - сказала испанка в эфире радиостанции SER Cantabria. - Сейчас же мне надо узнать, что такое жизнь без легкой атлетики.

Бейтиа является трехкратной чемпионкой Европы, бронзовым призером чемпионата мира 2013 года, победителем Универсиады 2007 года.