Чемпионка Олимпиады-2016 в прыжках в высоту Руй Бейтиа объявила о завершении карьеры. По ее словам она осуществила все свои мечты.
- Я осуществила все свои мечты, сделала их реальностью, - сказала испанка в эфире радиостанции SER Cantabria. - Сейчас же мне надо узнать, что такое жизнь без легкой атлетики.
Бейтиа является трехкратной чемпионкой Европы, бронзовым призером чемпионата мира 2013 года, победителем Универсиады 2007 года.
DIRECTO | Ya es oficial. Ruth Beitia anuncia su retirada del atletismo. pic.twitter.com/E7S4vRzOpz– SER Cantabria (@SER_Cantabria) 18 октября 2017 г.