11:57 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Руй Бейтиа объявила о завершении карьеры


Чемпионка Олимпиады-2016 в прыжках в высоту Руй Бейтиа объявила о завершении карьеры. По ее словам она осуществила все свои мечты.

- Я осуществила все свои мечты, сделала их реальностью, - сказала испанка в эфире радиостанции SER Cantabria. - Сейчас же мне надо узнать, что такое жизнь без легкой атлетики.

Бейтиа является трехкратной чемпионкой Европы, бронзовым призером чемпионата мира 2013 года, победителем Универсиады 2007 года.

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