РУСАДА изучит причины массового снятия легкоатлетов с турнира в Иркутске

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) изучит факты массового снятия легкоатлетов с соревнований на турнире в Иркутске после того, как туда приехали инспекторы допинг-контроля.

- Факты массового снятия легкоатлетов на турнире в Иркутске представляют интерес для сотрудников отдела тестирования, которые учтут всю эту информацию при составлении дальнейших планов целевого тестирования, - цитирует ТАСС первого заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую. - Также все произошедшее станет поводом для работы работников отдела расследований РУСАДА. РУСАДА также рекомендует общероссийским национальным федерациям проводить дисциплинарные проверки по фактам снятия спортсменов с соревнований при появлении офицеров допинг-контроля.

Напомним, с 13 по 14 января в Иркутске проходил зимний чемпионат Сибирского федерального округа по легкой атлетике. После визита сотрудников РУСАДА на этот турнир более 30 спортсменов внезапно отказались от участия в соревнованиях по разным причинам.