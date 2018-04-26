РУСАДА и ВФЛА подписали программу по предотвращению нарушений антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подписали программу, которая предусматривает сотрудничество организаций в рамках борьбы с допингом, сообщает официальный сайт РУСАДА.

– В рамках программы регламентировано сотрудничество по ряду превентивных образовательных мер, в том числе в регионах Российской Федерации, содействие в расследовании потенциально возможных нарушений антидопинговых правил, а также обеспечение доступа инспекторам допинг-контроля на все спортивные объекты, - говорится в заявлении на сайте Российского антидопингового агентства.

Напомним, федерация легкой атлетики России была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. Восстановление членства ВФЛА будет решаться в июле на заседании IAAF.

С ноября 2015 года также приостановлено членство РУСАДА во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА). Права российской организации могут быть восстановлены 17 мая на заседании совета учредителей ВАДА.