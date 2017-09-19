РУСАДА гарантирует контроль Московского марафона по всем правилам ВАДА

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что антидопинговый контроль Московского марафона будет обеспечен по всем требованиям ВАДА. Забег пройдет 24 сентября, в нем примут участие около 30 тысяч человек.

- Обеспечение антидопингового контроля со стороны РУСАДА будет проходить в соответствии с требованиями ВАДА, - цитирует "Р-Спорт" Гануса. - Это означает выход марафона на новый уровень. По сути, марафон выходит на уровень ведущих мировых соревнований подобного рода. РУСАДА заключило контракт, будет вести отбор проб, также РУСАДА будет вести анализ результатов проб. Мы будем оказывать всяческую поддержку спортсменам и тренерам во время мероприятия.