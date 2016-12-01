Руне Андерсен: "ВФЛА сделала большой прогресс для восстановления членства в ИААФ"

Глава рабочей группы ИААФ Руне Андерсен отметил, что ВФЛА сделала многое для восстановления членства в международной организации. ВФЛА лишилась членства в ИААФ на основании отчета комиссии ВАДА о применении допинга в российской легкой атлетике. В связи с этим российские спортсмены пропустили ряд международных турниров, включая Олимпиаду в Рио.

- Я сегодня сообщил совету, что ВФЛА сделала большой прогресс для восстановления членства в составе ИААФ, - цитирует ТАСС Андерсена. - Российский парламент и Дума приняли закон, защищающий "чистых" спортсменов. В январе инспекционная комиссия посетит Россию. После этого будет сделан доклад об итогах визита, мы планируем, что это будет сделано в феврале.

Россияне смогут весной подать апелляции в ИААФ, чтобы попытаться получить допуск к международным соревнованиям. Но для этого им надо будет доказать свою чистоту. В январе мы поедем в Россию и будем встречаться с министром спорта РФ, РУСАДА, представителями Следственного комитета. В ходе встречи мы обсудим ситуацию, а также то, что будет содержаться в докладе Макларена.