Руне Андерсен: "РУСАДА будет полностью восстановлено к ноябрю"

Глава независимой инспекционной комиссии Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Руне Андерсен выразил надежду на то, что восстановление членства РУСАДА в Международном антидопниговом агентстве (ВАДА) произойдет в кратчайшие сроки.

- Мы надеемся, что РУСАДА к маю выполнит все требования и будет полностью соответствовать кодексу ВАДА и к маю будет восстановлено членство российской организации частично, - сказал Андерсен. - Полное же членство РУСАДА в ВАДА будет восстановлено в ноябре.

В мае 2016 года The New York Times опубликовало интервью экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который обвинил ряд российских спортсменов в употреблении запрещенных веществ. В частности, он рассказал о разработанном им допинговом коктейле на основе алкоголя, который принимали спортсмены, а также о манипуляциях с допинг-пробами во время зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи.

Эти данные побудили ВАДА инициировать расследование, по итогам которого независимый эксперт Ричард Макларен представил две части доклада. В них он обвинил Россию в создании системы поддержки допинга и махинациях с ним во время крупных турниров в период с 2011 по 2015 год, в том числе в Сочи-2014.