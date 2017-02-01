Россию лишили серебра Олимпиады-2012 в женской эстафете из-за положительной допинг-пробы Кривошапки

11 августа 2012 года. Лондон. Россиянки после финиша. Фото AFP

МОК лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне женскую сборную России, выступавшую в эстафете 4х400 м. Причина – положительная допинг-проба Антонины Кривошапки, инфомирует Международный олимпийский комитет в своем пресс-релизе. В пробе спортсменки обнаружили запрещенное вещество туринабол.

Напомним, Россия выступала в эстафете в следующем составе: Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх. Таким образом серебро переходит к команде Ямайки, а бронза достается украинским легкоатлеткам.