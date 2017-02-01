12:12 1 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Россию лишили серебра Олимпиады-2012 в женской эстафете из-за положительной допинг-пробы Кривошапки

11 августа 2012 года. Лондон. Россиянки после финиша. Фото AFP
11 августа 2012 года. Лондон. Россиянки после финиша. Фото AFP
0
0
0
3

МОК лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне женскую сборную России, выступавшую в эстафете 4х400 м. Причина – положительная допинг-проба Антонины Кривошапки, инфомирует Международный олимпийский комитет в своем пресс-релизе. В пробе спортсменки обнаружили запрещенное вещество туринабол.

Напомним, Россия выступала в эстафете в следующем составе: Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх. Таким образом серебро переходит к команде Ямайки, а бронза достается украинским легкоатлеткам.

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Max2015

Туринабольная сборная России продолжает нести потери. И это ещё до ЧМ-2013 года не добрались с перепроверками...

14:01 1 февраля

Andvaraforce

опять туринабол???

13:12 1 февраля

rus_deutsch

Странно, что молчит пожизненно отстраненный... Немедленно дайте ему слово! Я хочу узнать, что всё это политика, заговор и провокация!

12:48 1 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ