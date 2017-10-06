Российские легкоатлеты в ноябре могут получить право выступать под флагом страны

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин подчеркнул, что в целом организация выполнила от себя зависящие условия восстановления.

По его словам, члены рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) высказывают мнение о возможном частичном восстановлении ВФЛА. Напомним, что ВФЛА была отстранена от членства в ИААФ в 2015 году.

– Есть предложение рабочей группы и федерации провести очередную встречу, так как основные критерии, которые зависят от федерации, в основном выполнены, – приводит "Р-Спорт" слова Паркина. – Основной момент – восстановление РУСАДА. По этому вопросу решение может быть принято в ноябре. Также в ноябре планируется заседания совета ИААФ, на котором будет рассматриваться вопрос восстановления ВФЛА.

Можно говорить о полном или восстановлении с какими-то условиями. Эти моменты будут обговариваться на предстоящей встрече. Члены рабочей группы допускают и высказывали мнение о частичном восстановлении ВФЛА. Главное для ВФЛА – выступление сборной под российским флагом.