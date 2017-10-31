Российские легкоатлеты смогут продлить допуск IAAF по упрощенной схеме

Российские легкоатлеты, имеющие допуск IAAF, смогут продлить разрешение на участие в международных соревнованиях по упрощенной схеме. Об этом сообщил менеджер ряда спортсменов Павел Воронков.

– Я получил официальное письмо из IAAF, в котором получил ответы на интересующие меня вопросы, – цитирует ТАСС Воронкова. – Если ВФЛА до конца года не восстановят в своих правах, то нашим спортсменам опять придется оформлять индивидуальные разрешения на участие в международных стартах. Однако те, кто сейчас имеет такой допуск, получат возможность оформить его по упрощенной схеме.

Напомним, что ранее IAAF, приостановившая членство ВФЛА в своей организации, дала возможность российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.