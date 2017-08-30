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09:38 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Российские легкоатлеты получат все выплаты за чемпионат мира

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Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что российские легкоатлеты и их тренеры получат все полагающиеся за выступление на чемпионате мира 2017 года выплаты после урегулирования с Минспортом РФ законодательных моментов в связи с нейтральным статусом. В противном случае, по его словам, все вопросы решит Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

 
Чемпионка мира Мария ЛАСИЦКЕНЕ.Нейтральные атлеты могут остаться без премии

На чемпионате мира в Лондоне выступили 19 российских легкоатлетов. Россияне выиграли в Лондоне шесть медалей – прыгунья в высоту Мария Ласицкене защитила титул чемпионки мира, серебряные награды завоевали барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, метатель молота Валерий Пронкин, ходок Сергей Широбоков и прыгун в высоту Данил Лысенко.

- Минспорт вносит изменения в правовую составляющую, в законодательство, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. - То есть у них по приказам статуса нейтральных атлетов по определению не было. Сейчас идет изменение в этой правовой коллизии, которая возникла. И все - тренеры и спортсмены - получат выплаты, предполагаемые нормами Минспорта. Если же этого не произойдет, то ВФЛА, естественно, все эти вопросы закроет. Я это говорил еще до чемпионата мира.

- Насчет сроков решения этого вопроса я не готов ответить, потому что нужно время для связи с Минспортом, но мы эту процедуру еще до чемпионата мира запустили, - продолжил он, резюмировав, что выплат пока не было, но это лишь технический момент. - Это сразу было анонсировано всеми.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/athletics/20170830/1125002492.html

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

За что????? Уже прожужжали все "ухи", что условием допуска на Ч.М. был полный нейтральный статус КАЖДОГО !!!! из 19-ти!!!! Т.е., повторяя слова шакала Табаки из мультиков про Маугли ::: "Каждый сам за себя... Вот что гласит закон джунглей!!!" А если балабол и пустобрёх, по совместительству -- глава ВФЛА, хочет поощрить ""человека мира"" с белым прямоугольничком напротив фамилии, пускай снимает денюжку со своей личной банковской карточки и белый флажок ему в руки......

10:42

genry2012

Какое счастье! В разгаре Чемпионат Мира по боксу и ни слова!

10:26