Российские легкоатлеты получат все выплаты за чемпионат мира

Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что российские легкоатлеты и их тренеры получат все полагающиеся за выступление на чемпионате мира 2017 года выплаты после урегулирования с Минспортом РФ законодательных моментов в связи с нейтральным статусом. В противном случае, по его словам, все вопросы решит Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

На чемпионате мира в Лондоне выступили 19 российских легкоатлетов. Россияне выиграли в Лондоне шесть медалей – прыгунья в высоту Мария Ласицкене защитила титул чемпионки мира, серебряные награды завоевали барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, метатель молота Валерий Пронкин, ходок Сергей Широбоков и прыгун в высоту Данил Лысенко.

- Минспорт вносит изменения в правовую составляющую, в законодательство, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. - То есть у них по приказам статуса нейтральных атлетов по определению не было. Сейчас идет изменение в этой правовой коллизии, которая возникла. И все - тренеры и спортсмены - получат выплаты, предполагаемые нормами Минспорта. Если же этого не произойдет, то ВФЛА, естественно, все эти вопросы закроет. Я это говорил еще до чемпионата мира.

- Насчет сроков решения этого вопроса я не готов ответить, потому что нужно время для связи с Минспортом, но мы эту процедуру еще до чемпионата мира запустили, - продолжил он, резюмировав, что выплат пока не было, но это лишь технический момент. - Это сразу было анонсировано всеми.