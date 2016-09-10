Российские легкоатлеты получат около 40 миллионов рублей

Общая сумма поощрений, которые в ближайшее время будут выплачены пропустившим Олимпиаду-2016 российским легкоатлетам, составит около 40 миллионов рублей. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

- Работа над этим вопросом ведется, в ближайшее время премии будут выплачены. Общая сумма - около 40 миллионов рублей, - цитирует ТАСС Шляхтина.

Российские легкоатлеты были отстранены от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за дисквалификации национальной федерации. На Играх выступила лишь прыгунья в длину Дарья Клишина, которая живет и тренируется за границей.