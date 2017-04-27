Российские легкоатлеты не смогут принять участие в командном чемпионате Европы

Глава по коммуникациям Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Джеймс Муллиган сообщил, что российские легкоатлеты не получат право выступить на командном чемпионате Европы во французском Лилле. Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Лаcицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.

– В Лилле будут бороться за награды 11 сборных, – цитирует ТАСС Муллигана. – Российские легкоатлеты не имеют права выступать на этом турнире под своим флагом. Они не могут быть заявлены и как нейтральная команда.

Отметим, что командный чемпионат Европы пройдет с 24 по 25 июня.