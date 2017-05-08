Российские легкоатлеты не будут приглашены на этап "Бриллиантовой лиги" в Лондоне

Менеджер чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене (Кучиной) Ольга Назарова сообщила, что совет директоров этапа "Бриллиантовой лиги" в Лондоне не будет приглашать в 2017 году на соревнования российских легкоатлетов. Ранее Ласицкене получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешение выступать под нейтральным флагом.

– Совет директоров турнира объявил, что было принято решение в этом году россиян не приглашать, приводит "Р-Спорт" слова Назаровой. – Это одно из условий ИААФ, что последнее слово в данном вопросе всегда остается за организаторами, так что мы достаточно спокойно на это реагируем. Огорчает лишь то, что в данном случае речь идет не об уровне спортсмена, а о других – неспортивных вещах.

К тому же в Лондоне через месяц после этапа "Бриллиантовой лиги" пройдет чемпионат мира, где Маша будет защищать свой титул. Так что столица такого крупного турнира и родина президента ИААФ Себастьяна Коэ могла бы быть более дружелюбна. Но опять же, это их дело. Правда, спорт все-таки должен оставаться спортом. Ничего, мы вернемся в Лондон в августе. Время всех расставит по местам.