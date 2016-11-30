Россиянка Угарова пока не решила, будет ли обжаловать дисквалификацию

Российская легкоатлетка Кристина Угарова, дисквалифицированная на два года Спортивным арбитражным судом (CAS) за нарушение антидопинговых правил, пока не приняла решения о подаче апелляции. Данный вопрос обсуждается с адвокатом.

Вчера CAS сообщил, что россиянки Татьяна Чернова, Екатерина Шармина и Кристина Угарова дисквалифицированы, ряд их результатов аннулирован.

- У нас есть 21 день на подачу апелляции, и вчера мы созвонились с международным адвокатом Георгием Суром, переговорили и обсуждаем возможность ее подачи, - приводит "Р-Спорт" слова Угаровой. - Оцениваем все аспекты принятого CAS решения, есть много нюансов, обсуждаем и взвешиваем все "за" и "против".

Бегунья Угарова дисквалифицирована на 2 года, начиная с 7 сентября 2015-го. Аннулированы все ее результаты выступлений с 26 июня по 25 декабря 2012 года.