Россиянка Кадашева дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение применить к спортсменке Екатерине Высоцкой (Вуколовой) санкцию в виде предупреждения без назначения срока дисквалификации, информирует пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Временное отстранение со спортсменки снято. В пробе спортсменки был обнаружен остарин. Екатерина сумела доказать, что результат положительной допинг-пробы явился следствием использования некачественной биологически активной добавки.

Сабрина Кадашева дисквалифицирована на четыре года (с 28 ноября 2017 года по 27 ноября 2021 года) за нарушение антидопинговых правил.