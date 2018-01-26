13:07 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Россиянка Кадашева дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга

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Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение применить к спортсменке Екатерине Высоцкой (Вуколовой) санкцию в виде предупреждения без назначения срока дисквалификации, информирует пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Временное отстранение со спортсменки снято. В пробе спортсменки был обнаружен остарин. Екатерина сумела доказать, что результат положительной допинг-пробы явился следствием использования некачественной биологически активной добавки.

Сабрина Кадашева дисквалифицирована на четыре года (с 28 ноября 2017 года по 27 ноября 2021 года) за нарушение антидопинговых правил.

Дополнительная информация

http://rusathletics.info/89207

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (4)
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miker65

Это форменный заговор против нашей легкой атлетики! Требую оправдания оклеветанного Гения мировой легкой атлетики ( комментатор Ольга Богословская) Великого Виктора Чегина! А Загорульке - памятник на Красной площади пора ставить! Рядос с Мининым и Пожарским. И со шприцом в руке.

13:39

saber1

кто эти люди??

13:15

Max2015

что Родченков то творит из-за океана...

13:14

Koira

это праздник какой то

13:12