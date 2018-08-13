Россияне завоевали 6 медалей на чемпионате Европы, зачет выиграла Великобритания

Российские легкоатлеты завоевали шесть наград на чемпионате Европы в Берлине. Из-за отстранения ВФЛА россияне выступали на этом турнире в нейтральном статусе.

Медали на счету Марии Ласицкене (прыжки в высоту, золото), Сергея Шубенкова (бег с барьерами на 110 м, серебро), Ильи Шкуренева (десятиборье, серебро), Тимура Моргунова (прыжки с шестом, серебро), Ильи Иванюка (прыжки в высоту, бронза) и Василия Мизинова (ходьба на 20 км, бронза).

Медальный зачет турнира выиграла Великобритания - 7 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых наград. Второй стала Польша (7-4-1), третьей - Германия (6-7-6).